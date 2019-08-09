Трамп заявил, что Зеленский вскоре посетит Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский сможет очень скоро посетить Белый Дом. Об этом он сказал в пятницу, отвечая на вопрос журналистов в Вашингтоне перед отъездом в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, передает УНН.



«Он [Зеленский] будет приглашен в Белый дом, и я знаю, что он хочет приехать, и я думаю, что он приедет. Я думаю, он очень разумный парень, он хочет сохранить мир в Украине, и я думаю он приедет очень скоро», - сказал Трамп.



Он добавил, что уверен в том, что Зеленский сможет «договориться с Путиным».



25 июля президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита.