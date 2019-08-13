Президент России Владимир Путин выступает за диалог с Украиной, но важнее — результат реализации договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Само себе общение двух глав государств [России и Украины] — это тот факт, который можно оценить только положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения», — сказал Песков.



Отвечая на вопрос о перспективах личной встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля подчеркнул: «Путин весьма прагматичный собеседник, для него главное — не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора».

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский провел уже два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным. Эти беседы, которые состоялись 11 июля и 7 августа, были посвящены урегулированию на востоке Украины, возвращению удерживаемых граждан, работе в «нормандском формате» и реализации Минских соглашений.