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Бессмертный анонсировал возможное освобождение пленных через два месяца

13 августа 2019, 19:16

Бессмертный анонсировал возможное освобождение пленных через два месяца

Освобожденный с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявляет, что в настоящее время в рамках обмена удерживаемыми в рамках ТКГ ведется процедура «правовой очистки», которая должна завершиться через полтора-два месяца. Об этом он сказал в эфире «24 канала».

«Идет очень сложная работа по правовой очистке с обеих сторон. Стороны обмениваются цифрами по объемам правовой очистки. И там сейчас дискутируется две проблемы: делать освобождение по мере того, как идет правовая очистка, или потом всех вместе… Ни фамилий, ни цифр я называть не буду, потому что так договорено, но такая работа ведется и, я надеюсь, что усилиями всех участников этого процесса она завершится, потому что самый поздний срок такой правовой очистки, если я не ошибаюсь, где-то, по-моему, шесть недель или где-то так – это почти два месяца», - сказал Бессмертный.

Бессмертный также отметил проблему неопределенности терминологии: «Война… Военнопленных как будто нет. А отсюда все и начинается – режим удерживания, режим правовой очистки, режим суда и так далее».

По убеждению дипломата, чем дольше будет «эта правовая неопределенность, тем сложнее будет судьба этих людей».

«Если бы на сегодняшний день мы заняли позицию, что это война, это военнопленные и сами относились бы к тем, кого мы удерживаем, как к военнопленным и требовали бы такой же позиции с другой стороны, то процедура позволяла бы задействовать другие международные инстанции», – считает Бессмертный.

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