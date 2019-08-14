Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Правозащитники: «ЛНР» задержала студента с проукраинскими взглядами

14 августа 2019, 08:17

Правозащитники: «ЛНР» задержала студента с проукраинскими взглядами

Боевики группировки «ЛНР» задержали в Луганске студента второго курса колледжа культуры и искусств Русинова Сергея Владимирович. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».

Отмечается, что задержание произошло еще 24 августа 2018 года, но правозащитники узнали об этом только сейчас.

«Сергея задержали по статье 244 так называемого кодекса "ЛНР" — организация деятельности террористической группы. По словам так называемых следователей МГБ "ЛНР", Сергей является организатором проукраинской террористической группы и активно придерживается проукраинской позиции», — говорится в сообщении.

При этом по информации правозащитников, молодой человек просто был активным пользователем соцсетей и лайками поддерживал проукраинские посты.

Так называемый суд «ЛНР» приговорил Сергея Русинова к 6 годам лишения свободы и отправил его в Славяносербскую колонию № 60. «Сергей не внесен в списки на обмен, про него мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину», — добавили в «Восточной правозащитной группе».

Отмечается, что подобный случай не единичный.

Правозащитная организация призвала руководство Украины потребовать у группировок «ЛНР» и «ДНР» списки граждан, которые были задержаны с мая 2014 года по теперешнее время из числа жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей и сейчас находятся в местах лишения свободы.

Читайте также:

«ДНР» посадила в тюрьму жителя Макеевки за «призывы к экстремизму» в соцсети

ТЕМЫ

Организации
ЛНР
Места
Луганск
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:52
«ДНР» решила не делать школьную форму обязательной
09:34
Боевики разместили десятки «Градов» на Донбассе в нарушение договоренностей
08:44
В Донецке в ДТП погибли 4 человека, еще 6 пострадали
08:17
Правозащитники: «ЛНР» задержала студента с проукраинскими взглядами
22:39
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:26
«ДНР» посадила в тюрьму жителя Макеевки за «призывы к экстремизму» в соцсети
17:00
В Донецке произошло крупное ДТП. Есть жертвы
14:40
В «ДНР» заявили о задержании подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске
13:17
В Донецке назвали причину резкого загрязнения Кальмиуса
11:09
В Луганске нашли две гранаты возле мусорных баков
09:57
В «ЛНР» заявили, что забрали тело погибшего украинского военного из «серой зоны»
09:07
В ОБСЕ рассказали о снаряде от «Града» на улице Донецка и новых минах в области
22:16
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:54
В «ДНР» прогнозируют, что повышение тарифов на коммуналку будет поэтапным
09:19
В «ДНР» признали, что завод «Стирол» продолжает простаивать
все новости
11:42
Рабинович отказался говорить по-украински на заседании. Ему возразили Разумков и Геращенко
11:25
ООН не одобрила назначение спецпредставителя в Украине
11:13
В ОПЗЖ обещают не выдвигать Медведчука в руководство Рады
10:52
«ДНР» решила не делать школьную форму обязательной
10:31
Комарницкий призвал Кабмин снизить цену на газ для Луганской ТЭС
10:30
Кабмин Гройсмана не собирается увольнять Кличко
09:34
Боевики разместили десятки «Градов» на Донбассе в нарушение договоренностей
09:06
Украина передала Нидерландам уголовные дела против Гиркина и еще троих подозреваемых в крушении МН17
08:44
В Донецке в ДТП погибли 4 человека, еще 6 пострадали
08:17
Правозащитники: «ЛНР» задержала студента с проукраинскими взглядами
08:05
Штаб ООС зафиксировал 13 нарушений «режима тишины» на Донбассе
22:39
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:50
РФ зеркально объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины
21:15
Сотрудник ДТЭК пришел на допрос по делу «Роттердам+»
19:16
Бессмертный анонсировал возможное освобождение пленных через два месяца
все новости
ВИДЕО
Жители Славянска перекрыли трассу в знак протеста против отключения электричества
12 августа, 15:43
«Шахтер» обыграл «Динамо» в Киеве
10 августа, 18:59
«Мариуполь» и «Заря» сыграл вничью в первых матчах квалификации Лиги Европы
08 августа, 22:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция