Правозащитники: «ЛНР» задержала студента с проукраинскими взглядами

Боевики группировки «ЛНР» задержали в Луганске студента второго курса колледжа культуры и искусств Русинова Сергея Владимирович. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



Отмечается, что задержание произошло еще 24 августа 2018 года, но правозащитники узнали об этом только сейчас.



«Сергея задержали по статье 244 так называемого кодекса "ЛНР" — организация деятельности террористической группы. По словам так называемых следователей МГБ "ЛНР", Сергей является организатором проукраинской террористической группы и активно придерживается проукраинской позиции», — говорится в сообщении.



При этом по информации правозащитников, молодой человек просто был активным пользователем соцсетей и лайками поддерживал проукраинские посты.



Так называемый суд «ЛНР» приговорил Сергея Русинова к 6 годам лишения свободы и отправил его в Славяносербскую колонию № 60. «Сергей не внесен в списки на обмен, про него мало кто знает, но парень искренне верит и поддерживает Украину», — добавили в «Восточной правозащитной группе».



Отмечается, что подобный случай не единичный.



Правозащитная организация призвала руководство Украины потребовать у группировок «ЛНР» и «ДНР» списки граждан, которые были задержаны с мая 2014 года по теперешнее время из числа жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей и сейчас находятся в местах лишения свободы.