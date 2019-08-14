Боевики разместили десятки «Градов» на Донбассе в нарушение договоренностей

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной украинским властям части Луганской области десятки реактивных систем залпового огня «Град», которые были размещены с нарушением линий отвода, определенных Минскими договоренностями. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ в Украине.



Отмечается, что 10 августа беспилотник ОБСЕ обнаружил 7 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» на полигоне у Миусинска и 22 «Града» вблизи Хрустального (бывший Красный Луч).



Кроме того, на неподконтрольной Донетчине зафиксировали 2 буксируемые гаубицы «Мста-Б» у Ольховки.



На подконтрольной властям территории беспилотник ОБСЕ 11 августа обнаружил два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10», один из них находился у села Черненко в Донецкой области. 12 августа команда СММ видела один зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса» возле Попасной на Луганщине.