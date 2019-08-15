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ОБСЕ видели повреждения кабинки на КПВВ «Майорск» в результате обстрела

15 августа 2019, 23:34

ОБСЕ видели повреждения кабинки на КПВВ «Майорск» в результате обстрела

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения кабинки на контрольном пункте въезда-выезда «Майорск», причиненные стрельбой. Об этом сообщается в отчете миссии за 14 августа.

«На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели видели 3 пробоины в южной металлической стенке одной из кабинок, стоящей на юго-восточной стороне КПВВ», - говорится в отчете.

По оценке СММ, повреждения возникли недавно в результате попадания пуль калибра 5,47 мм или 7,62 мм.

Офицеры Государственной пограничной службы Украины рассказали СММ, повреждения были нанесены ночью три дня назад.

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