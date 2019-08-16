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Российский суд оставил под стражей шестерых украинских моряков

16 августа 2019, 14:12

Российский суд оставил под стражей шестерых украинских моряков

Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов первой группы из шести военнопленных украинских моряков, оставив их под арестом. Об этом сообщил представитель группы защитников моряков Николай Полозов в Facebook.

Речь идет о Михаиле Власюке, Сергее Попове, Андрее Драче, Богдане Головаше, Денисе Гриценко, Вячеславе Зинченко.

«Позиция следователя и прокурора была следующей: "основания, по которым избиралась и продлевалась мера пресечения, не изменились и не отпали". Данная позиция полностью удовлетворила судью Задорожную З.А., которая оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения, а апелляционные жалобы защиты без удовлетворения», - указал Полозов.

С его слов, по ходатайству прокурора заседание проходило в закрытом режиме, после чего пришедших поддержать военнопленных моряков консулов Украины, иностранных дипломатов, неравнодушных граждан и представителей прессы выпроводили из зала суда.

Стороной защиты во время заседания было заявлено о необходимости выполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву о незамедлительном освобождении 24-х украинских военных моряков, о нарушениях Конвенции ООН по морскому праву, а также о нарушениях норм международного гуманитарного права, в том числе ІІІ Женевской конвенции 1949 года «Об обращении с военнопленными», в части условий содержания военных моряков.

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