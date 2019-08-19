Российские активисты в центре Москвы призвали освободить Крым

В Москве на Арбате активисты российской инициативной группы «Стратегия-18» провели ряд одиночных пикетов с призывом освободить Крым, украинских моряков, политзаключенных из «списка Сенцова». Также участники акций выступают в поддержку крымских татар.



Российская активистка Вера Лаврешина в комментарии «Радио Свобода» рассказала, что после минувших массовых протестов в Москве, внимание правоохранителей к их акциям было умеренным.



«После массового избиения москвичей на субботних прогулках наступило временное «умягчение нравов» полицейских. Разумеется, на арбатском перекрестке дежурило несколько патрульных машин. Но «космонавтов» (сотрудников подразделения ОМОН, - ред.) нигде видно не было. И никто нас не пытался отслеживать, винтить и бить», – добавила активистка.

Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

По данным министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у берегов Крыма в ноябре прошлого года.