У Суркова рассказали о роли кураторов «Л-ДНР» в переговорах с офисом Зеленского

Близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков рассказал, что со стороны РФ переговоры по Донбассу с Украиной, помимо Суркова, ведут вице-премьер Дмитрий Козак и глава МИД Сергей Лавров.



«Со стороны России участники прежние: Лавров, Сурков, Козак. Здесь ничего не изменилось», — сказал он в интервью «Актуальным комментариям».



Политолог отметил, что со стороны Украины в консультациях участвует помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Также он напомнил, что на переговорах советников лидеров «нормандского формата» вместе с Ермаком был замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.



По словам Чеснакова при Зеленском возобновились двусторонние консультации между Россией и Украиной, которые «пока не вполне официальные». «Раньше, при Порошенко, они тоже имели место время от времени — как по линии администраций президентов, так и по отдельным экономическим и даже военным вопросам. Возобновление таких консультаций — хороший знак. Надо разговаривать. К чему они приведут? Пока сказать трудно», — добавил он.



Также Чеснаков рассказал, как распределены роли между Козаком и Сурковым в переговорах: «Сурков отвечает за политические, идеологические, информационные аспекты, координирует в целом минский процесс, представляет Россию в нормандском формате, поддерживает связь с ДНР и ЛНР. Козак видит ситуацию с экономической точки зрения. Их роли распределены президентом, их текущую работу направляет руководитель администрации главы государства. Нет какого-то отдельного формата Ермак-Козак. Переговоры с Ермаком ведет и Сурков».



Кроме того, Чеснаков заявил, что есть канал коммуникации между главой Администрации президента РФ Антоном Вайно и главой ОПУ Андреем Богданом. По его словам, уже производными являются каналы Сурков-Козак-Пристайко-Ермак.



«И еще МИДы двух стран взаимодействуют. Кстати, хотел бы отметить, что всегда отношения с Украиной и администрацией украинского президента курировал глава администрации президента России. Это общеизвестная вещь», — подчеркнул он.

По информации Reuters и других источников, Владислав Сурков является кремлевским куратором политического направления в группировках «ДНР» и «ЛНР».



Куратором экономического направления в «Л-ДНР» СМИ называют вице-премьер-министра России Дмитрия Козака. В 2018 году российский РБК писал, что Козак в новом правительстве остался курировать комиссию по оказанию гуманитарной поддержки неподконтрольным Украине районам Донбасса.



По данным СМИ, комиссия под руководством Козака занимается не только организацией гуманитарных конвоев, но и едва ли не всеми вопросами экономики подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» районов.