Усик отказался от боев с российскими боксерами

Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином Андреем Федосовым, который мог стать первым соперником украинца в супертяжелом весе. Об этом Усик рассказал во время прямой трансляции в Instagram.



Украинец подчеркнул, что не хочет, чтобы спортивное противостояние переходило в политическую плоскость.



«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет, он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин... Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно», — сказал Усик.



Боксер добавил, что нормально относится к российским соперникам и их семьям и не хочет «этой грязи, которая будет литься с обеих сторон».