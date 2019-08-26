«Слуга народа» предлагает оппозиции возглавить четыре комитета Рады

В партии «Слуга народа» объявили, какие комитеты в Верховной Раде предложат возглавить оппозиционным силам. Лидер партии Дмитрий Разумков сообщил, что речь идет о таких комитетах: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов.



Он отказался назвать журналистам кандидатуры, которым предлагается возглавить комитеты, сославшись на то, что пока нет консолидированного решения по этому вопросу.



Разумков подтвердил, что не удалось принять окончательного решения по составу парламентских комитетов, поскольку еще не все политические силы подали свои кандидатуры.



«Я думаю, что к вечеру мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией», - сказал он.



В то же время сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович сообщил журналистам, что политической силе предложили возглавить комитет Верховной Рады по свободе слова.



Рабинович высказал неудовлетворенность предложением.



«Нам предложен один комитет – по свободе слова, с обрезанными полномочиями, с отсутствующими функциями, с отсутствием возможности что-то делать», - сказал он журналистам.



Рабинович также высказал личное мнение о том, что партия «Оппозиционная платформа- За жизнь» должна бойкотировать это предложение и не возглавлять ни один из парламентских комитетов, передает «Интерфакс-Украина».



Первое торжественное заседание Верховной Рады 9-го созыва, избранной на внеочередных выборах 21 июля, назначено на 29 августа.