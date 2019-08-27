В Донецкой области не хотят размещать мобильные ЦНАПы на линии соприкосновения

Прифронтовые районные государственные администрации Донецкой области отказываются размещать мобильные офисы центров предоставления административных услуг (ЦНАП) на линии соприкосновения. Об этом заявила директор департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений Донецкой облгосадминистрации Оксана Головко.



«Большинство районов, которые привязаны к линии соприкосновения, отказываются от содержания соответствующих офисов», — сказала она во время заседания коллегии ДонОГА.



Головко напомнила главам РГА, что облгосадминистрация обращалась к ним относительно бесплатного предоставления мобильного офиса для работы на линии соприкосновения. «Пересмотрите ваши нужды, вашу способность для того, чтобы получить этот офис по проекту ООН», — добавила она.