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В Генштабе назвали новые данные о потерях в Иловайске-2014

27 августа 2019, 19:59

В Генштабе назвали новые данные о потерях в Иловайске-2014

Украинская армия потеряла в боях за Иловайск (Донецкая область) в августе 2014 года 220 военных. Еще 40 пропали без вести, 44 были ранены, 13 военнослужащих до сих пор в плену. Об этом пишет «BBC News Украина», ссылаясь на данные ответа на запрос от Генштаба Украины.

Во время выхода из «зеленого коридора» под Иловайском из этого числа погибли 129 человек, ранены 18 человек, пропали без вести – 22, попали в плен – десятеро.

В Генштабе также отмечают, что «к погибшим добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК состоянию на 16 августа 2019».

Данные цифры не учитывают погибших участников добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с украинской армией.

Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ в Иловайске составили 366 человек.

Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью «Радио Свобода» рассказал, что добровольческие батальоны потеряли в этих боях 200 человек.

Таким образом, с учетом ответа Генштаба на запрос «BBC News Украина», общие потери сил АТО под Иловайском в августе в 2014 году могут достигать 420 человек.

В то же время эта цифра может быть еще больше с учетом 40 пропавших без вести, а также умерших позже от ранений, полученных в Иловайске.

24 августа президент Зеленский подписал указ о ежегодном праздновании 29 августа как Дня памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

ТЕМЫ

Места
Иловайский котел
Организации
Генштаб

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