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Ходаковский признался, что бомбил Ясиноватую реактивными снарядами

28 августа 2019, 11:18

Ходаковский признался, что бомбил Ясиноватую реактивными снарядами

Бывший «секретарь Совбеза» группировки «ДНР» и командир боевиков формирования «Восток» Александр Ходаковский признался, что в августе 2014 года отдал приказ обстрелять Ясиноватую (Донецкая область) реактивными снарядами. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Ходаковского, на такой шаг он пошел, чтобы заставить украинскую армию покинуть город.

«Мой расчет на то, что если я нанесу артиллерийский удар по местам скопления противника, уже укрепляющегося в городе, после чего выдвину штурмовую группу — противник не сможет оказать существенного сопротивления, — оправдался. Впервые с начала этой войны мне пришлось принимать тяжелое решение бомбить собственный город реактивными снарядами», — рассказал боевик.

При этом Ходаковский утверждает, что тогда никто из мирных жителей не пострадал, «и даже разрушения были минимальными».

Однако, по данным подконтрольной «ДНР» администрации Ясиноватой, в ходе боевых действий в августе 2014-го погибли 50 жителей.

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Ясиноватая
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