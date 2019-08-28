Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 28 августа.

Политика



Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон допустил присоединение США и Великобритании к «нормандскому формату».



Болтон считает, что успешные результаты в борьбе с коррупцией и привлечение инвестиций в Украину помогут в разрешении конфликта на Донбассе и аннексии Крыма.



Права человека



Группировка «ДНР» уже два месяца удерживает в СИЗО Донецка Юрия Перебейноса, который долгое время был директором коммунального предприятия «Донецкгорводоканал».



Экономика



Олигарх Игорь Коломойский считает, что Украина должна инициировать снятие с России санкций, введенных из-за ситуации на Донбассе.



Общество



Более половины жителей неподконтрольных властям районов Донбасса выступают за реинтеграцию в состав Украины, говорится в результатах исследования берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS). Так, 31% опрошенных поддержали автономию в составе Украины, 27,2% ― автономию в составе России, 23,5% ― за восстановление довоенной ситуации в виде областей в составе Украины.



«ДНР» назвала площадь напротив здания Донецкой облгосадминистрации именем экс-главы группировки Александра Захарченко, убитого год назад в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.



Подписывайтесь на рассылку: