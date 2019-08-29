Медведчук рассказал, что сейчас не занимается обменом заключенными между РФ и Украиной

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук рассказал, что не участвует в готовящемся обмене заключенными между РФ и Украиной.



«Этим вопросом [обмена заключенными] занимается официальная власть сегодня, президент Украины господин [Владимир] Зеленский и его команда. Я знаю о том, что переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет», — сказал он в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал «112 Украина».



Комментируя информацию о переводе украинского политзаключенного Олега Сенцова в СИЗО Москвы, Медведчук сказал: «Надежда, что Сенцов будет освобожден — есть. Но говорить о том, попадет ли он под тот обмен, переговоры о котором сейчас ведутся, я не могу, так как не знаю».

В августе стало известно, что Украина и Россия готовят масштабный обмен заключенными. По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало РБК со ссылкой на источники.