«Заря» вылетела из Лиги Европы

Луганская «Заря» завершила участие в Лиге Европы. Во втором матче раунда плей-офф квалификации луганчане в Запорожье сыграли вничью 2:2 с «Эспаньолом». В первом матче «Заря» проиграла со счетом 3:1.
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