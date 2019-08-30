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Рада согласилась назначить Рябошапку генпрокурором

Обновлено
29 августа 2019, 23:50

Рада согласилась назначить Рябошапку генпрокурором

Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Представление президента Украины Владимира Зеленского на увольнение Луценко с должности генпрокурора на заседании в четверг вечером поддержали 317 народных депутатов.

Обновлено. Позже Рада поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины по представлению президента. За его назначение проголосовали 312 депутатов.

Ранее Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.

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