На Донбассе снаряд попал в Дом культуры

В подконтрольном боевикам Голубовском Луганской области в результате обстрела повреждение получило здание Дома культуры. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



Наблюдатели зафиксировали три разбитых окна на первом этаже Дома культуры по адресу ул. Широкая, 41.



На земле находились осколки стекла и два металлических фрагмента, оцененных как элементы хвостового стабилизатора 73-мм снаряда безоткатного орудия или пушки боевой машины пехоты (БМП-1).



По оценке наблюдателей, повреждения здания были свежими и образовались в результате попадания 73-мм снаряда, выпущенного с северного направления.