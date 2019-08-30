«Схемы»: Связанная с экс-регионалами фирма не будет управлять «Межигорьем»

Агентство по розыску и управлению арестованными активами (АРМА) разорвало договор с ООО «Скомпани», которую выбрали победителем конкурса на управление бывшей резиденцией беглого президента Виктора Януковича «Межигорье». Об этом сообщают «Схемы».



О расторжении контракта от 7 августа с ООО «Скомпани» говорится в письме АРМА к управляющему, который есть в распоряжении «Схем». Свое решение в Агентстве аргументировали тем, что «Скомпани» нарушила ряд обязательных условий в договоре, которые должна выполнить после его подписания. В частности, новый управляющий не застраховался от возможных проблем в случае невыполнения условий в договоре — в течение десяти дней «Скомпани» должна была заключить договор со страховой компанией на определенную сумму, которая бы компенсировала связанные с этим убытки.



В АРМА также недовольны тем, что «Скомпани» не открыла отдельный счет для осуществления расчетов, связанных с управлением «Межигорьем». Также компания не подала сведения о принятии «Межигорья» и не отчиталась о выполненных в резиденции за месяц работах, как того требует договор.



«Скомпани» также не рассчиталась за оценку корпоративных прав ООО «Танталит» (связанной с Януковичем компании, которой принадлежит имущество «Межигорья»), заказанную АРМА в июне 2019 года.



Информацию о расторжении договора со «Скомпани» подтвердил председатель Общественного совета при АРМА Глеб Каневский.



Директор «Скомпани» Алексей Вороненко заявил, что о разрыве соглашения узнал от журналистов и сказал, что обратится в АРМА. На вопрос, действительно ли «Скомпани» не выполняла условия договора, Вороненко ответил, что «не владеет информацией» и пообещал связаться с финансовым специалистом. Однако, на последующие звонки журналистов он не ответил.