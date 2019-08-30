В Кремле заявили об отсутствии договоренностей о дате саммита «нормандской четверки»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дата встречи лидеров «нормандского формата» еще не определена. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Нет, ее нету», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, намечена ли дата саммита «нормандской четверки».



По его словам, с российской стороной «никто конкретные даты не согласовывал».



«Мы не знаем, сколько уйдет на подготовку, потому что мы хотим, чтобы саммит не был проведен только для галочки, а дал какой-то реальный результат в реализации уже достигнутых договоренностей», — добавил помощник президента РФ.



Ушаков также отметил: «Один вопрос, который обсуждается уже несколько лет, это официальное закрепление так называемой формулы Штайнмайера. Как вы знаете, она до сих пор официально письменно не закреплена, хотя с нашей стороны в этом контексте сделан большой компромиссный шаг».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее подтвердил стремление к проведению встречи лидеров «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, РФ).