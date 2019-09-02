Завтра Рада попробует отменить депутатскую неприкосновенность

Во вторник, 2 сентября, на рассмотрение Верховной Рады будет внесен законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает «Украинская правда».



«Завтра он будет внесен (проект закона № 7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов). Я уверен, что мы не нарушаем ни один закон. В первом чтении его поддержали 363 нардепов. Я уверен... я надеюсь, что завтра они так же, а может, и больше поддержат эту инициативу», — сказал он.



Кроме этого, на повестке дня первого заседания 2-й сессии Рады будут 7 законопроектов, связанных с изменениями в Конституцию.



«Оппозиционная платформа — За жизнь» не будет голосовать за отмену депутатской неприкосновенности, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко.



«Мы этот закон поддерживать не будем. Все так все должны быть равны перед законом», — цитирует его «Интерфакс-Украина».



По его словам, фракция поддержала этот законопроект в первом чтении, надеясь, что «неприкосновенность будет снята со всех лиц, у которых сегодня она есть, а не только с депутатов и не только избирательно».