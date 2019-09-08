Зеленский и Путин обсудили перспективу проведения встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным дальнейшие шаги урегулирования конфликта. Об этом сообщили в Офисе президента.



«Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога», — говорится в сообщении.



Президент России подчеркнул, что нужно готовиться к следующей встрече в нормандском формате, чтобы она была результативной и способствовала выполнению Минских соглашений, говорится на сайте Кремля.



Зеленский и Путин договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате.



Также во время телефонного разговора президенты обсудили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе и дальнейшие шаги последовательного разведения сил.



7 сентября состоялся большой обмен пленных, которого ждали уже несколько недель. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие.