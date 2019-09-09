Чех, воюющий за «ДНР», лишился ноги на Донбассе

Гражданин Чехии Павел Ботка, который воюет на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований, в августе лишился ноги, наступив на противопехотную мину. Об этом сообщает Русская служба радио Прага, ссылаясь на Aktuálně.cz.



О Ботке с позывным «Кавказ» известно, что ранее он занимался борьбой и работал телохранителем. В данный момент гражданин Чехии находится в одной из больниц на неподконтрольной украинской власти территории. Он сообщил, что планирует получить спортивный протез и вернуться на линию фронта.



Ботка не скрывает своего участия в военных действиях на стороне боевиков «ДНР».



Как сообщает издание DeníkN, Национальный центр по борьбе с организованной преступностью выявил 15 случаев участия чешских граждан в действиях незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Согласно законам Чехии, подобные преступные действия могут караться лишением свободы на срок до двадцати лет.



«Участие в вооруженном конфликте на территории суверенного государства против государственной власти можно квалифицировать как преступное деяние, в том числе терроризм. Я хочу подчеркнуть, что каждый подобный случай должен рассматриваться индивидуально», – указал пресс-секретарь Центра Ярослав Ибегей.