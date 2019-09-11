На Донбассе пострадали шестеро украинских военных

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе четверо украинских военнослужащих получили ранения, а еще двое — боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что всего пророссийские боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня.



В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 11 обстрелов позиций Объединенных сил:неподалеку Богдановка — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Авдеевки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки — с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Гнутово — с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку пищевики — с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого — с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.



По информации штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 8 обстрелов позиций украинских военных: неподалеку Катериновки — из автоматического гранатомета; вблизи Крымского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новозвановка — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского — из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалеку Майорская — из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;

вблизи Крымского — из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Попасной — из ручных противотанковых гранатометов.



С начала текущих суток украинская сторона обстрелов своих позиций не зафиксировала.