В Донецкой области по-прежнему растет задолженность по зарплате

Задолженность по зарплате в Донецкой области по состоянию на 1 августа 2019 года 539млн гривен. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.



Долги по зарплате на экономически активных предприятиях - составили 488,4 млн гривен, или 90,6% всей задолженности.



В управлении отметили, что это на 6,8% меньше, чем на 1 июля, и на 19,3% больше, чем было на начало 2019 года.



Несмотря на то, что в течение июля долги уменьшились на 36,4 млн гривен, по сравнению с 1 января 2019 года – увеличились на 71,7 млн гривен.