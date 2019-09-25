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Трамп сообщил о разрешении Украины опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

25 сентября 2019, 08:56

Трамп сообщил о разрешении Украины опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Украинская власть разрешила Государственному департаменту США обнародовать расшифровку телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Трамп написал в Twitter.

«Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму телефонного разговора с их президентом. Они также не знают, в чем дело», — сообщил Трамп.

Сам же президент Украины уклонился от ответа на вопрос американских журналистов о деталях его телефонного разговора с Трампом. Как сообщает CNN, Зеленский в Нью-Йорке просто ответил, что его беседы с президентом США являются частными и конфиденциальными». На вопрос, желает ли он, чтобы стенограмма звонка была обнародована, Зеленский ответил: «Посмотрим».

Ранее президент США заявил, что 25 сентября обнародует стенограмму разговора с Зеленским.

Ряд американских СМИ сообщили, что Дональд Трамп в телефонной беседе 25 июля пытался убедить Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который намерен участвовать в президентских выборах 2020 года.

После появления этой информации Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку переговоров с Зеленским. Трамп и Байден ранее заявили о намерениях участвовать в президентских выборах 2020 года.

Трамп утверждает, что «ничего особенного» в этом разговоре сказано не было. Глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что Трамп не оказывал давление на Зеленского, а также предположил, что украинского президента хотят втянуть в противостояние между демократами и республиканцами.

В Конгрессе допустили начало процедуры импичмента в отношении президента США, если давление Трампа на Зеленского будет доказано.

ТЕМЫ

Люди
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Прочее
США-Украина

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