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На линии соприкосновения задержан подозреваемый в причастности к боевикам

25 сентября 2019, 10:00

На линии соприкосновения задержан подозреваемый в причастности к боевикам

В Луганской области задержан подозреваемый в причастности к боевикам. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

23-летний житель Донецкой области пытался попасть на подконтрольную властям территорию. При проверке документов на линии соприкосновения правоохранители обнаружили, что мужчина находится в базах как член незаконных вооруженных формирований.

По данным ведомства, в 2014 году подозреваемый прошел курс «молодого бойца» и был назначен на должность стрелка.

«Он охранял боеприпасы и жилые помещения воинских частей в городах Шахтерск и Дебальцево Донецкой области. После трехлетней службы в рядах НЗФ "ДНР" он разочаровавшись в отношении командиров к подчиненным, покинул службу и уехал на заработки в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

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