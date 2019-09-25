На линии соприкосновения задержан подозреваемый в причастности к боевикам

В Луганской области задержан подозреваемый в причастности к боевикам. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.



23-летний житель Донецкой области пытался попасть на подконтрольную властям территорию. При проверке документов на линии соприкосновения правоохранители обнаружили, что мужчина находится в базах как член незаконных вооруженных формирований.



По данным ведомства, в 2014 году подозреваемый прошел курс «молодого бойца» и был назначен на должность стрелка.



«Он охранял боеприпасы и жилые помещения воинских частей в городах Шахтерск и Дебальцево Донецкой области. После трехлетней службы в рядах НЗФ "ДНР" он разочаровавшись в отношении командиров к подчиненным, покинул службу и уехал на заработки в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.



Следственные действия продолжаются.