Апелляционный суд вызывает Януковича на заседание 30 сентября

Киевский апелляционный суд призывает бывшего президента Виктора Януковича прибыть на заседание 30 сентября. Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в «Урядовом курьере».



«Киевский апелляционный суд вызывает вас как обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года», - говорится в повестке.



В суде продолжится рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-президента на вынесенный ему приговор.



24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.



Суд признал доказанной вину Януковича по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.



Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на приговор Януковичу по делу о госизмене на заседаниях 13 и 23 сентября.



После последнего заседания адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что Янукович временно находится в РФ, и защита сейчас осуществляет шаги, направленные на обеспечение возможности его пребывания в Украине.