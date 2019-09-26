Лукашенко считает, что Украине нужно идти на уступки ради мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Киеву следует согласиться на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса и амнистию воевавших там, чтобы вернуть контроль на участке украинско-российской границы. Об этом Лукашенко заявил во время общения с украинскими СМИ в Минске.



«Если украинским властям предлагают или у них есть возможность, если, конечно, украинские власти очень хотят единства Украины и снова воссоединить восточные территории, где идет война, я бы пошел на все. На проведение выборов? Я бы пошел на проведение выборов. Я бы все делал, чтобы выйти на ту границу и взять под контроль Украину. Да, там надо дать гарантии тем людям — хотя, я считаю, это не вопрос — которые там, как они говорят, воюют за свой кусок земли, за свою семью. Чтобы репрессий, как говорят, не было. Я не вижу тут особых проблем», — сказал президент Беларуси.



Лукашенко считает, что сейчас желания достичь мира на Донбассе недостаточно — необходимы действия. «Надо сегодня делать любые шаги, чтобы эта война была прекращена, и эта территория начала возвращаться в Украину», — подчеркнул он.



По его словам, надо отбросить все амбиции. «Надо всем внутри страны, прежде всего, в Украине, объединиться в головах, чтобы это созрело — что надо сохранить единство Украины. Это главное», — заявил Лукашенко.



Он отметил, что задача президента Украины — объединить в этом вопросе украинцев, которые придерживаются разных взглядов.



Лукашенко резюмировал, что «чем дальше будем просто желать, тем дальше будет уходить мир и самое главное — целостность и единство Украины».



Президент Беларуси также подтвердил готовность своей страны ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Еще Лукашенко сказал, что не собирается ни с кем «дружить против России».