Дубилет заявил, что перепись населения обойдется в 5 млрд гривен

Госслужба статистики предоставила проект о переписи населения, стоимость которого составляет 5 млрд гривен. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает «Укринформ».



«Сейчас говорят о том, что время сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проект Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 млрд гривен, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения», — сказал Дубилет.



Он предположил, что перепись населения можно заменить созданием единого реестра украинцев путем объединения 6 — 7 различных реестров, в которых «распылены» базовые данные о гражданах.



30 мюля президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий подготовку к проведению электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.