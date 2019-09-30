Помощница госсекретаря США посетит Украину

Помощница госсекретаря США из Бюро по урегулированию конфликтов и стабилизации Дениз Натали посетит с рабочим визитом Киев. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.



С 30 сентября по 5 октября Натали посетит Варшаву, Краков, и Киев.



В украинской столице помощника Майка Помпео намерена провести встречу с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксаной Колядой и представителями ОБСЕ. Ожидается, что они обсудят поддержки реинтеграции ветеранов и конфликта на Донбассе.

Напомним, что спецпредставитель Госдепа в Украине Курт Волкер объявил о своей отставке на фоне скандала с президентом США Дональдом Трампом, вызванного информацией о его давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского. Источники утверждают, что Трамп несколько раз призывал Зеленского возобновить расследование против фирмы Burisma, в котором фигурирует сын его вероятного соперника на будущих выборах Джо Байдена Хантер.