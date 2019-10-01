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«ДНР» лишила свободы жительницу Горловки на 11 лет. Сыновья добиваются ее освобождения уже больше года

01 октября 2019, 12:16

«ДНР» лишила свободы жительницу Горловки на 11 лет. Сыновья добиваются ее освобождения уже больше года

Марина Чуйкова с сыновьями / Архив Марина Чуйкова с сыновьями / Архив

Группировка «ДНР» приговорила жительницу неподконтрольной украинским властям Горловки Марину Чуйкову к 11 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу Службы безопасности Украины. Об этом сегодня сообщила «генпрокуратура ДНР».

Чуйкову обвиняют в том, что она в середине апреля 2016 года посещала подконтрольную Украине территорию и якобы дала согласие сотрудничать со СБУ.

Утверждается, что женщина собирала сведения о боевиках «ДНР», делала снимки мест дислокации вооружения группировки и отправляла в СБУ.

Марину Чуйкову боевики «ДНР» задержали 19 марта 2018 года на блокпосте «Майорск». У женщины есть два сына, которые сейчас живут на подконтрольной украинским властям территории и добиваются ее освобождения с помощью международных инстанций. Они узнали о задержании мамы от горловских соседей. «ДНР» подтвердила удержание Чуйковой только летом 2018-го. Сыновья Чуйковой отрицают, что она могла заниматься шпионажем.

В прошлом году Европейский суд по правам человека обязал правительства Украина и России принять немедленные меры для освобождения Марины Чуйковой.

Сын Марины Чуйковой Савва рассказал «Новостям Донбасса», что представители «ДНР» на переговорах в Минске подтвердили, что удерживают ее как пленную.

В рамках переговоров Трехсторонней контактной группы идет подготовка обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «Л-ДНР». Предварительной формулой обмена является 69 (украинцев) на 208 (те, кого требуют «Л-ДНР»). Конкретные сроки обмена пока не называются.

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