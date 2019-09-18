У Кучмы рассказали о прогрессе по обмену удерживаемыми лицами

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе достигнут значительный прогресс по обмену удерживаемых лиц. Об этом заявила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.



«Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц», - говорится в сообщении. Других деталей спикер Кучмы не сообщила.



Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик по итогам встречи отметил, что обмен обсуждался в формате «всех на всех».

Летом по итогам встреч ТКГ сообщалось, что предварительной формулой обмена на Донбассе является 69 (украинцев) на 208 (те, кого требуют группировки «Л-ДНР»).