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«Слуга народа» о боевиках: Захотят выйти в Россию с выводом вооружения – пусть выходят

07 октября 2019, 10:50

«Слуга народа» о боевиках: Захотят выйти в Россию с выводом вооружения – пусть выходят

Члены незаконных вооруженных формирований из числа жителей Донбасса смогут выйти на территорию Российской Федерации в случае вывода вооружений и войск с территорий, которые на сегодняшний день не контролирует украинская власть. Но если боевики захотят остаться, они смогут это сделать без оружия. Об этом завил нардеп фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко в интервью «РБК-Украина».

«Это проблема России и этих людей. Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т.д. – пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия – пусть остаются», - сказал он.

Яременко отметил, что согласно Минским соглашениям, на Донбассе должна быть создана народная милиция, однако она не должна формироваться «с пулеметами, минометами, танками».

«Речь не идет о том, чтобы так называемые первый и второй армейские корпуса, которые находятся в ОРДЛО, превратились в "народные милиции", - пояснил нардеп. - Местное население, граждане Украины, смогут иметь право участия в работе определенных правоохранительных структур. И логично, что у них будет предусмотренное для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, которые неподконтрольны, неподотчетны и не под командованием украинской власти».

ТЕМЫ

Прочее
конфликт на Донбассе формула Штайнмайера
Люди
боевики

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