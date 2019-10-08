Януковича вновь вызывают на допрос в апелляционный суд

Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызван на допрос в Киевский апелляционный суд на 18 октября. Повестка опубликована в газете «Урядовый курьер» во вторник, 8 октября.



В повестке отмечается, что вызов суд осуществляется в рамках уголовного производства №11 кп/824/1356/2019.

Киевский апелляционный суд продолжает слушание апелляции на приговор Януковичу по делу о государственной измене, передает «Интерфакс-Украина».



Защита заявила ряд ходатайств, в частности, о допросе свидетелей событий 20 февраля 2014 года, касающихся массового расстрела на Майдане Независимости в Киеве.



24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.



Сторона защиты просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича, – «совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации».



Адвокаты также просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он «трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение» легитимного президента Украины Януковича «об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины».



Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на приговор Януковичу по делу о госизмене на заседаниях 13 и 23 сентября.



После последнего заседания адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что Янукович временно находится в РФ, и защита сейчас осуществляет шаги, направленные на обеспечение возможности его пребывания в Украине.



Предыдущая повестка на допрос Януковичу в Киевский апелляционный суд была на 30 сентября.