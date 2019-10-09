Комитет Рады не увидел опасности в разведении войск у Золотого и Петровского

Разведение войск сторонами в районе Золотого и Петровского не несет угрозы безопасности для местных жителей. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Александр Завитневич (фракция «Слуга народа»).



Во время брифинга в Киеве он отметил, что представители комитета посетили места возможного разведения на Донбассе и пообщались с местными жителями, военнослужащими и волонтерами.



«Местное население поддерживает разведение войск. Все хотят мира, хотят вернутся к нормальной жизни. Никаких рисков для жизни жителей разведение не несет», — подчеркнул Завитневич.



Секретарь комитета Роман Костенко (фракция «Голос») отметил, что участок разведения у Петровского находится на открытой местности, а не в самом населенном пункте. Депутат подчеркнул, что новые позиции для военных у Петровского готовы «на 98%».



Говоря о новых позициях ВСУ у Золотого, Костенко признал, что они готовы не полностью, но «инженерные работы ведутся быстро». «Командующий нас заверил, а мы это проконтролируем, что на момент разведения войска выйдут на готовые позиции», — добавил депутат. Костенко отметил, что в Генштабе заверили, что в тактическом плане километровый отход на новые позиции никаких тактических потерь для подразделений не принесет.



Секретарь комитета сообщил, что после разведения у Золотого в «серой зоне» останутся 122 дома поселка Катериновка. Безопасность там будут обеспечивать усиленные патрули полиции. Костенко подчеркнул, что разведение войск улучшит условия жизни в Катериновке, где, по словам местных жителей, сейчас они «боятся включить свет» и туда не может приехать скорая помощь после 19:00, потому что «все дороги перекрыты».



«Если противник и мы отведем войска на 1 километр, то люди перестанут быть в зоне перекрестного огня», — резюмировал депутат.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.



Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам. Следующая попытка разведения войск состоится через 7 дней, если в течение этого срока будет сохраняться «режим тишины».