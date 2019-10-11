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МИД Украины анонсировал скорое возвращение захваченных в Керченском проливе кораблей

11 октября 2019, 08:44

МИД Украины анонсировал скорое возвращение захваченных в Керченском проливе кораблей

Россия в ближайшее время вернет украинские суда, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Радио Свобода».

Точные сроки возвращения кораблей он не назвал, но уточнил, что переговоры по этому вопросу находятся «на финальном этапе». «Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс», — сказал Пристайко.

По словам министра, украинская сторона попросила Россию «назвать точку координат, где корабли будут стоять», и время, когда их можно будет забрать.

«Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем, — подчеркнул Пристайко.

Кроме того, глава МИД заявил, что Украина не признает выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

«Они должны быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной [лиц]. Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала», — пояснил Пристайко.

Министр предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении РФ иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

25 ноября 2018 года российские пограничники захватили три корабля ВМС Украины и 24 члена экипажей в Керченском проливе. Их обвинили в якобы незаконном пересечении границы России.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить три украинских корабля и 24 моряков.

7 сентября 2019-го моряков вернули в Украину в рамках обмена удерживаемыми с Россией.

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МИД Украины
Люди
Вадим Пристайко
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керченский пролив
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