Корниенко: Учреждение префектуры на Донбассе пройдет отдельно от других областей

Вопрос об учреждении префектов на Донбассе будет рассматриваться отдельно от остальных областей в рамках реформы децентрализации. Об этом журналистам сообщил заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.



«Это нужно отдельно рассматривать в рамках всей ситуации по Донбассу. Понятно, что там есть военно-гражданские администрации и они достаточно, по моему мнению, справляются со своими заданиями», — заявил нардеп «на полях» презентации изменений в Конституцию Украины.



В то же время, Корниенко не смог ответить однозначно на вопрос о том, будут ли ликвидированы военно-гражданские администрации в случае появления префектов: «Когда мы дойдем до имплементации реформы, то будем смотреть на какой стадии мы находимся с нашили оккупированными территориями».



«Слуга народа» инициирует реформу децентрализации, которая предусматривает создание новых административно-территориальных единиц — префектур — вместо нынешних облгосадминистраций. Для этого необходимы изменения положений Конституции.



Корниенко пояснил, какими функциями займутся префекты в Украине:



«Префект — это госслужащий, который назначается президентом по представлению Кабинета министров. Подотчетен и президенту, и Кабмину, управляемый оперативно правительством. Он обеспечивает реализацию государственных программ на территории округа и области, выполняет надзор за законностью решений органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления. Для этого у него есть механизм приостановки решений органов местного самоуправления с одновременным обращением в суд».



Базовой административной единицей станут громады, которые планируется укрупнить. 10-15 громад составят округ, который возглавит префект.