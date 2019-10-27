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Трамп: Мы убеждены, что глава ИГ мертв

27 октября 2019, 16:39

Трамп: Мы убеждены, что глава ИГ мертв

У США нет сомнений в том, что глава террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади мертв, так как удалось проверить его ДНК. Об этом заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп, передает «Интерфакс-Украина».

«Сначала мы визуально определили, что это он», - сказал Трамп, говоря о проведенной американскими военными спецоперации в Сирии.

По его словам, военнослужащим удалось получить образцы ДНК лидера ИГ.

«Тест был проведен на месте проведения операции», - добавил Трамп.

ТЕМЫ

Люди
Дональд Трамп Абу Бакр аль-Багдади
Организации
Исламское государство

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