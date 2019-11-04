В Москве проходят два «Русских марша». Они разделены из-за «Новороссии»

В Москве проходят два «Русских марша» по случаю Дня народного единства, который отмечают в России 4 ноября.
Один из маршей проходит в Люблино. Заявку на шествие сначала подавали представители национал-демократических движений, но власти ее отклонили. Эту же акцию удалось согласовать Ассоциации народного сопротивления (АНС). По оценке «МБХ-медиа», на начало марша число участников составляло около ста человек. На акцию пришло большое количество журналистов, а в оцеплении стоят несколько сотен полицейских.
В Москве начался «Русский марш»— Новая Газета (@novaya_gazeta) November 4, 2019
Фото: Георгий @martin_camera Малец / специально для «Новой» pic.twitter.com/7qf7RZvjKv
Еще один «Русский марш» начался у станции метро «Октябрьское поле». Его организаторами является «Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России» (НПСР). На нем, в отличие от традиционного марша, звучат лозунги в поддержку «Новороссии» и «Русского мира».
Два параллельных «Русских марша» проходят в Москве с 2014 года: из-за войны на Донбассе часть националистов выступила в поддержку идей «Новороссии» и «Русского мира». Организаторы считают, что если объединить марши, то разногласия между участниками могут привести к столкновениям.