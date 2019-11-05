Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 5 ноября.

Политика

В Кремле считают преждевременным говорить о проведении саммита в «нормандском формате» до конца года.



Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы России и председателя партии «Родина» Алексея Журавлева на подконтрольную боевикам часть Донбасса.



Экономика



В Крыму и на неподконтрольной части Донбасса осталось 21 из 137 предприятий, входящих в состав ГК «Укроборонпром», сообщил гендиректор предприятия Айварас Абромавичус.



Права человека



Боевики «ДНР» незаконно удерживают в Донецке по политическим мотивам около двухсот украинцев, заявил экс-сотрудник «военной прокуратуры» группировки Сергей Лукьяненко.



Подписывайтесь на рассылку: