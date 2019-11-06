В Раде пообещали «финансовый фэйр-плей» для СМИ: траты будут соответствовать заработкам

Проект закона о медиа будет содержать норму о «финансовом фэйр-плее». Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция «Слуга народа») во время парламентских слушаний.



По его словам, Украина «чуть ли ни единственная» страна в Европе, где большинство частных СМИ являются убыточными. «Это создает подозрения, что собственники влияют на журналистов», — отметил Ткаченко.



Он привел аналогию с футболом, где действует принцип «финансового фэйр-плей» УЕФА. «Условно говоря: сколько зарабатываешь, столько и тратишь», — пояснил депутат.



«Если, например, в течение трех лет СМИ являются постоянно убыточными, наверное есть шанс использования определенных санкций», — добавил Ткаченко.



Он также отметил, что законопроект о медиа парламентский комитет планирует представить до конца года.