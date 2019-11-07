СМИ: Россия не выдворяет обратно в Украину осужденных боевиков «ДНР»

Суды России за последнее время вынесли несколько решений в пользу воевавших за группировки «ДНР» и «ЛНР» иностранцев, которых отбывания тюремного наказания в РФ предстояло выслать из страны. Об этом пишет «Коммерсант».



В частности, газета рассказала о деле украинца Александра Коряка, который служил в бригаде боевиков «Восток» и уехал из Донбасса в Россию в мае 2014 года. В Украине ему заочно инкриминировали совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 260 Уголовного кодекса — создание не предусмотренных законами этой страны военизированных формирований или участие в их деятельности, повлекшее гибель людей либо иные тяжкие последствия. Родственники Коряка, которые следом за ним перебрались в Волгоградскую область РФ, получили российское гражданство.



Однако сам он россиянином не стал, получив по приговору Волжского горсуда в 2016 году три с половиной года заключения за нападение на местного жителя, которого Коряк с напарником избили в подъезде, похитив ценные вещи, в том числе нательный крест.



Пока осужденный отбывал срок, волгоградское управление Минюста России фактически инициировало процедуру его выдворения в Украину, признав лицом, «чье пребывание на территории России нежелательно». Позже решение о передаче Коряка украинским властям приняло и ГУ МВД по Волгоградской области.



Поэтому через своих представителей он обратился в Центральный райсуд Волгограда с иском об оспаривании решения о «нежелательности» пребывания в РФ.



Основанием для подачи иска стали отсутствие родственников, жилья и работы в Украине, а также наличие семьи, жены и собственной квартиры в российском городе Волжский. Таким образом, отмечала защита, его высылка за границу может привести и к распаду молодой семьи.



Уже в ходе рассмотрения иска представитель Минюста отметила, что Александр Коряк зря беспокоится за свою жизнь. Признав, что тот действительно разыскивается в Украине, она отметила, что отправлять его будут на подконтрольную «ДНР» территорию.

Но представителю Коряка Елене Логвинец удалось убедить суд в том, что, несмотря на судимость, он должен остаться в России. Отменяя решение российского Минюста (ГУ МВД отменило его само), суд указал, что его исполнение создает предпосылки к возвращению Коряка на территорию Украины, то есть государства, против властей которого он участвовал в боевых действиях, что может повлечь не только разрыв семейных связей, сложившихся у него в России, «но и применение в его отношении пыток, бесчеловечного либо унижающего человеческое достоинство обращения или наказания». Сейчас бывший боевик «ДНР» собирает документы для получения российского гражданства.



«Коммерсант» отмечает, что под такую судебную защиту попадают в основном участники боевых действий на стороне «Л-ДНР» или лица, имеющие родственников среди участников столкновений. Между тем обычные выходцы с востока Украины, совершавшие преступления в РФ, депортировались по местам жительства.