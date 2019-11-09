РФ поприветствовала начало разведения сил в Петровском

Москва поприветствовала начало разведения вооруженных сил и средств на участке Богдановка — Петровское в Донецкой области. Об этом сообщил представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, передает ТАСС.



«Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие», — сказал он.



Грызлов рассчитывает, что разведение успешно завершится в ближайшее время.

Сегодня в 12:00 украинские военные и боевики начали разведение позиций вблизи Петровского. Стороны уже отводили вооружение на этом участке в рамках соглашения от сентября 2016 года, однако впоследствии вернулись на прежние позиции.



Петровское — последний из трех пилотных участков разведения. До этого стороны зеркально развели позиции в Золотом и Станице Луганской.



Разведение на этих участках и согласование «формулы Штайнмайера» — договоренности от 2016 года — являются условиями встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). 1 октября стало известно о согласовании сторонами «формулы Штайнмайера», предусматривающую механизм проведения выборов на неподконтрольной Киеву части Донбасса.