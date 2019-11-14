Цены на рынке электроэнергии обновили исторический минимум. Арахамия хвалит Геруса

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» на 14 ноября в торговой зоне «Объединенная энергосистема Украины» по завершению торгов в среду упала до минимального значения в истории — 919,8 грн/МВт-ч. Об этом сообщает «БизнесЦензор» со ссылкой на результаты торгов.



«Такая цена обусловлена теплой погодой и профицитом электроэнергии «Объединенная энергосистема Украины», — пояснили на госпредприятии «Оператор рынка».



Такого снижения цены не было с начала запуска оптового рынка электроэнергии, произошедшего 1 июля 2019 года.



В ходе торгов объем предложения составлял 189,5 млн кВт-ч, что на 71% превышает объем спроса — 110,5 млн кВт-ч.



В то же время средневзвешенная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» на 14 ноября в торговой зоне «Бурштынскго острова», где компания ДТЭК имеет монополию на производство и импорт электроэнергии, выросла до 1170,39 грн за МВт-ч. Тут объем предложения составлял 14,4 млн кВт-ч при спросе в 14,9 млн кВт-ч.



Рекордное снижение цены на электроэнергию отметил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, в этом есть заслуга его коллеги по СН, главы энергетического комитета Андрея Геруса.



«Помните, сколько было манипуляций по этому поводу? Считаю, что фамилия господина Геруса должна расшифровываться, как "ГЕРой Українського Суспільства"», — сказал Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады.



Он добавил, что по электроэнергии работа велась три месяца. «Делали рынок конкурентнее, демополизировали его. Сейчас уже видим крутые последствия», — подчеркнул глава провластной фракции.

С 1 октября Украина возобновила импорт электроэнергии из России впервые с 2015 года. Это стало возможным после запуска рынка электроэнергии.



Из-за удешевления украинской электроэнергии в последнюю неделю октября ее импорт из России был убыточным, поэтому некоторые компании прекратили его в ноябре. Андрей Герус прогнозирует, что импорт электроэнергии прекратится 15 ноября.