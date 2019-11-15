Япония восстанавливает разрушенные дома в Золотом и Попасной

Правительство Японии в рамках программы ООН, финансирует восстановление инфраструктуры в Луганской области. Что уже отстроено за счет иностранного финансирования, смотрите в сюжете ОТВД.
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