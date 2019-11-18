Родные пленного украинского военного не опознали тело, которое передала «ДНР»

Родственники пленного украинского военного Романа Беспалого не смогли опознать его, осмотрев тело мертвого мужчины без органов, которое передала группировка «ДНР» 12 ноября. Об этом говорится в сюжете программы «ТСН.Тиждень» на «1+1».



Роман Беспалый — один из восьми украинских военнослужащих, которые попали в плен в мае 2019 года, заехав на грузовике на оккупированную территорию. Боевики утверждаю, что Беспалый покончил с собой. Тело якобы Беспалого было передано в черном мешке только через месяц после объявленной гибели. При этом, по словам начальник отдела гражданско-военного сотрудничества ООС Юрия Гуменного, боевики не предоставили соответствующих документов и вещей.



В полиции отметили, что перед передачей тела его вскрыли и изъяли органы, по которым можно установить причину смерти. «Предыдущее сечение было сделано в городе Донецк. Никаких выводов не было предоставлено. Поэтому вскрытие в городе Днепр не дает нам понимание о причинах смерти», — сказала Анна Старчевская, пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.



Прибывшие в Днепр на процедуру опознания жена, Анжела Беспалая, и отец не узнали в умершем Романа Беспалого. Также супруга считает, что он не мог совершить самоубийство, так как был верующим человеком. «Под любым давлением, он бы что угодно, только не совершил самоубийство. Я больше склоняюсь, что даже, если мой муж, то его убили, но сам бы он себе не убил», — добавила она.



Журналисты показали фотографии умершего старшему солдату Максиму Горяинов, который был одним из тех, кого взяли в плен боевики. В конце июня Горяинов был передан пророссийскому политику Виктору Медведчуку. Бывший пленник не узнал на фото Романа Беспалого.



У семьи Беспалого осталась возможность установить личность умершего путем ДНК-теста. Отец Романа сдал образцы своей крови для генетического анализа.