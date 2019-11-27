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США заморозили военную помощь Украине в день разговора Трампа с Зеленским

27 ноября 2019, 09:10

США заморозили военную помощь Украине в день разговора Трампа с Зеленским

Решение о приостановке военной помощи Украине было принято вечером 25 июля, в день телефонного президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в документах административно-бюджетного управления администрации президента США, которые были предоставлены комитету палаты представителей, передает CNN.

Решение о приостановке военной помощи обсуждалась в начале июля, а 18 июля, за неделю до телефонного разговора двух президентов, задействованные ведомства сообщили о том, что Трамп уже принял такое решение.

По информации источника CNN, изначально за заморозку военной помощи выступал Марк Сэнди, высокопоставленный сотрудник административно-бюджетного управления, он давал показания перед конгрессменами за закрытыми дверьми.

В США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии считают, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.

Сам Трамп утверждает, что никакого давления на украинского лидера не было. Зеленский также говорил, что на него никто не давил.

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