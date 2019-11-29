Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Депутат «Слуги народа» призвала «приглушить свободу слова» в Украине. Теперь сетует на манипуляции

29 ноября 2019, 08:40

Депутат «Слуги народа» призвала «приглушить свободу слова» в Украине. Теперь сетует на манипуляции

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа» и экс-журналистка Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине «пора приглушить свободу слова». Об этом она сказала в эфире телеканала «Настоящее время».

«Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что пора бы ее уже приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь», — прокомментировала Смаглюк дело об угрозах президенту Владимиру Зеленскому, в котором фигиурируют нардеп София Федина и волонтерка Маруся Зверобой.

Смаглюк отметила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федины, но не за привлечение ее к ответственности. Также представительница «Слуги народа» не исключает, что оружие, которое нашли у Зверобой, может быть связано с угрозами Зеленскому.

Позже Смаглюк обвинила журналистку «Настоящего времени» Ирину Ромалийскую в манипуляциях. «Сначала ведущая спрашивает о Маричке Звиробий, потом о человеке, который порвал портрет Порошенко, потом об Александре Дубинском и его высказываниях, потом получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова, и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает. Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на YouTube. Умничка, good job, well done», — написала Смаглюк у себя в Facebook.

Она также сказала, что за 15 лет работы в журналистике «доказывала своими расследованиями, какой власти не место в Украине — коррупционной, циничной и т. д.». «Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой, и это станет нормой вещей, свободой слова. Здобули! Берегите брови, Ирина [Ромалийская]. Вам еще ими управлять и управлять», — подчеркнула Смаглюк.

26 октября депутат София Федина опубликовала в Facebook видео, которое было записано вместе с волонтером Марусей Зверобой в кафе во Львове. В ролике они критикуют с использованием ненормативной лексики визит Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.

«Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — говорит на видео Зверобой, обращаясь к Зеленскому. «Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы», — продолжает ее слова Федина.

После этого ГБР открыло уголовное производство по заявлению депутата от «Слуги народа» Александра Качуры.

28 ноября ГБР провело обыски дома у волонтерки Маруси Зверобой. Она фигурирует в деле в качестве свидетеля.

ТЕГИ

Люди
София Федина Маруся Зверобой Ольга Смоглюк
Организации
Слуга народа
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:50
Суд заочно приговорил главу «МЧС ДНР» к 12 годам тюрьмы
21:47
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:35
«ДНР» заявила о ранении мужчины на окраине Донецка
09:16
Вступил в силу новый порядок пересечения КПВВ на Донбассе
08:55
В Раде создают программу соцзащиты жителей Донбасса. Учтена выплата пенсий Донецку и Луганску
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:13
В Горловке мужчина угрожал взорвать гранату
12:21
Глава «ЛНР» призвал не спешить с разведением войск на новых участках
11:10
«ЛНР» хочет продления действующего закона об «особом статусе» Донбасса
22:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:23
Зарегистрирован законопроект, который позволит жителям Донецка и Луганска получать пенсии
14:40
«ДНР» собирается превратить дом экс-регионала в «посольство»
10:12
В «ДНР» анонсировали прибытие очередного российского «гумконвоя»
08:37
В подконтрольном «ЛНР» Алчевске из-за аварии 19 домов - без отопления
22:57
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Еленовке
все новости
10:50
Глава ДонОГА сомневается в проведении выборов вдоль линии соприкосновения
10:41
В «Слуге народа» сочли законопроект о пенсиях Донбассу частью «дорожной карты» по урегулированию
10:01
Глава ДонОГА считает, что пенсии в оккупацию может доставлять ОБСЕ
09:41
Украина требует арестовать счета «Газпрома» в Латвии
09:36
ФСБ: В Крыму была задержана россиянка за шпионаж в пользу Украины
08:40
Депутат «Слуги народа» призвала «приглушить свободу слова» в Украине. Теперь сетует на манипуляции
08:14
Штаб ООС насчитал 9 обстрелов, обошлось без потерь
22:50
Суд заочно приговорил главу «МЧС ДНР» к 12 годам тюрьмы
21:47
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:08
РФ: Киев и Москва договорились активизировать взаимодействие по газу
19:35
«ДНР» заявила о ранении мужчины на окраине Донецка
18:50
Суд почти вдвое уменьшил залог генералу в деле о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ
17:35
Зверобой повторила угрозы в адрес Зеленского после обысков ГБР
17:00
Непогода обесточила 11 населенных пунктов в Луганской области
16:48
Секретарь СНБО заявил, что разведение войск на Донбассе должно быть «с умом»
все новости
ВИДЕО
Инспекторы не видели причин для проверки комбината Ахметова, разместившего миллионы тонн мусора в Сартане
27 ноября, 11:39
Как украинская власть восстанавливает инфраструктуру Донбасса  ►
26 ноября, 16:56
На Донетчине сгорели 6 домов после обстрела
25 ноября, 08:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция