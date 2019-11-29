Депутат «Слуги народа» призвала «приглушить свободу слова» в Украине. Теперь сетует на манипуляции

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа» и экс-журналистка Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине «пора приглушить свободу слова». Об этом она сказала в эфире телеканала «Настоящее время».



«Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что пора бы ее уже приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь», — прокомментировала Смаглюк дело об угрозах президенту Владимиру Зеленскому, в котором фигиурируют нардеп София Федина и волонтерка Маруся Зверобой.



Смаглюк отметила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федины, но не за привлечение ее к ответственности. Также представительница «Слуги народа» не исключает, что оружие, которое нашли у Зверобой, может быть связано с угрозами Зеленскому.



Позже Смаглюк обвинила журналистку «Настоящего времени» Ирину Ромалийскую в манипуляциях. «Сначала ведущая спрашивает о Маричке Звиробий, потом о человеке, который порвал портрет Порошенко, потом об Александре Дубинском и его высказываниях, потом получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова, и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает. Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на YouTube. Умничка, good job, well done», — написала Смаглюк у себя в Facebook.



Она также сказала, что за 15 лет работы в журналистике «доказывала своими расследованиями, какой власти не место в Украине — коррупционной, циничной и т. д.». «Но, оказалось, достаточно пригрозить президенту физической расправой, и это станет нормой вещей, свободой слова. Здобули! Берегите брови, Ирина [Ромалийская]. Вам еще ими управлять и управлять», — подчеркнула Смаглюк.

26 октября депутат София Федина опубликовала в Facebook видео, которое было записано вместе с волонтером Марусей Зверобой в кафе во Львове. В ролике они критикуют с использованием ненормативной лексики визит Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.



«Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — говорит на видео Зверобой, обращаясь к Зеленскому. «Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы», — продолжает ее слова Федина.



После этого ГБР открыло уголовное производство по заявлению депутата от «Слуги народа» Александра Качуры.



28 ноября ГБР провело обыски дома у волонтерки Маруси Зверобой. Она фигурирует в деле в качестве свидетеля.